Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı

Twitter, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen "@mehmetkemalagar" hesabını askıya aldı. Hesabın Ağar'ın olduğu iddiasını ise daha önce yapılan birkaç paylaşım kuvvetlendirdi. Ayrıca Ağar'ı ve oğlunu hedef alan Sedat Peker'e de yine bu hesap üzerinden yanıt verildiği öne sürüldü.

Sosyal medya platformlarından Twitter'ın; eski İçişleri, eski Adalet Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldığı iddia edildi.

PAYLAŞIMLAR İDDİAYI KUVVETLENDİRDİ

"Mehmet Kemal Ağar" (@mehmetkemalagar) isimli hesabın, göbek adı Kemal olan Mehmet Ağar'a ait olduğu ve hatta önceki dönemlerde bu hesap üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ile Jandarma Genel Komutanlığı'na kutlama mesajı gönderildiği öne sürüldü.

PEKER'E CEVAP VERDİKLERİ HESAP

Bunun yanı sıra organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarda hedef aldığı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ın, konuya ilişkin yazılı açıklamalarını da bu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilenler arasında.