Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı
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Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı

Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı
Haberler.com - Haberler | Güncel

Twitter, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen "@mehmetkemalagar" hesabını askıya aldı. Hesabın Ağar'ın olduğu iddiasını ise daha önce yapılan birkaç paylaşım kuvvetlendirdi. Ayrıca Ağar'ı ve oğlunu hedef alan Sedat Peker'e de yine bu hesap üzerinden yanıt verildiği öne sürüldü.

Sosyal medya platformlarından Twitter'ın; eski İçişleri, eski Adalet Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldığı iddia edildi.

PAYLAŞIMLAR İDDİAYI KUVVETLENDİRDİ

"Mehmet Kemal Ağar" (@mehmetkemalagar) isimli hesabın, göbek adı Kemal olan Mehmet Ağar'a ait olduğu ve hatta önceki dönemlerde bu hesap üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ile Jandarma Genel Komutanlığı'na kutlama mesajı gönderildiği öne sürüldü.

Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı
Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı

PEKER'E CEVAP VERDİKLERİ HESAP

Bunun yanı sıra organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarda hedef aldığı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ın, konuya ilişkin yazılı açıklamalarını da bu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilenler arasında.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgüt lideri Sedat Peker, geçen haftalarda sosyal medya üzerinden yayınladığı peş peşe videolar ile hem eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı hem de oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ı hedef almıştı.Tolga Ağar ise Peker'in sözünü ettiği şahısla uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Mehmet Ağar da videoda yer alan konularla ilgili "Korkacak hiçbir şeyim yok" açıklamasını yapmıştı.

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