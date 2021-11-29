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Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey görevinden ayrıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Güncel
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey görevinden ayrıldı

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirketin kurucu ortağı olan Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

Dorsey, ayrılık kararına ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Bir şirketin, kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin kritik olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, oybirliğiyle şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal'ı, Üst Yönetici ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atadığı kaydedildi.

Dorsey'in, 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak kalacağı belirtilen açıklamada, Bret Taylor'ın ise yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Agrawal'ın 10 yıldan fazla süredir Twitter'da çalıştığı ve 2017'den bu yana Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yaptığı ifade edildi.

Jack Dorsey'in, Twitter'dan ayrılma kararının ardından, şirketin New York Borsası'ndaki hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

AA / Dilara Zengin - Son Dakika Haberleri

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