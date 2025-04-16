Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter X'e erişim engeli mi geldi?

X çöktü mü? Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." ve "Kullanım limiti aşıldı" gibi uyarılarla karşılaştı.? Peki, Twitter çöktü mü? Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

15 Nisan 2025 Salı günü, X (eski adıyla Twitter) platformunda dünya genelinde ve Türkiye'de kullanıcılar çeşitli erişim sorunları yaşadı. Downdetector gibi kesinti izleme sitelerine göre, en çok bildirilen sorunlar arasında sunucu bağlantısı (%57), gönderi paylaşımı (%30) ve uygulama kullanımı (%13) yer aldı. Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." ve "Kullanım limiti aşıldı" gibi uyarılarla karşılaştı.

TWİTTER NEDEN YAVAŞ?

Bu tür erişim sorunları, geçmişte de çeşitli nedenlerle yaşanmıştı. Örneğin, 10 Mart 2025'te yaşanan bir kesinti, Elon Musk tarafından "büyük bir siber saldırı" olarak tanımlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da o dönemde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) süreci takip ettiğini belirtmişti.

Ancak, 15 Nisan 2025 tarihli kesintiyle ilgili olarak, X platformu veya yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, platformun resmi destek kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.

Downdetector gibi kesinti izleme siteleri, kullanıcı raporlarına dayanarak bu tür sorunları izlemekte ve raporlamaktadır. Kullanıcılar, bu tür platformlar üzerinden yaşadıkları sorunları bildirebilir ve genel durumu takip edebilirler.

Kullanıcılar, platformun resmi destek kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.