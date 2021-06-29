Twitch Yayıncısının Kızı Kayboldu

Ohio, Carlisle'deki yetkililer, Twitch yayıncısı Michael "MikeyPerk" Perkins'in kızı Sarah Nicole Perkins'in nerede olduğu hakkında bilgi arıyor.

Ohio, Carlisle'deki yetkililer, Twitch yayıncısı Michael "MikeyPerk" Perkins'in kızı Sarah Nicole Perkins'in nerede olduğu hakkında bilgi arıyor. Genç kız, 25 Haziran akşamı .

Michael Perkins tarafından 26 Haziran'da yayınlanan bir tweet'e göre, kızı Sarah 25 Haziran Cuma günü geç saatlerde evinden dışarı çıktı. Ohio, Carlisle polis departmanının Facebook sayfasındaki bir raporda, gencin en son akşam 9 civarında evinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sarah Nicole Perkins 17 yaşında, 1.57 boyunda, 50 kilo ağırlığında ve kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü. Sağ kolunda "Seni Daha Çok Seviyorum" yazan bir sonsuzluk sembolü dövmesi var." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, Carlisle bölgesinde arama yaparken, Güneybatı Ohio'nun Springboro veya Franklin bölgelerinde de görülebileceğini belirtiyor.

Michael Perkins, geçen Cuma günü kaybolduğundan beri ve YouTube kanalları aracılığıyla kızını bulmak için aktif olarak yardım arıyor. Perkins, başka bir tweet'te kızının arkadaşlarından, "yaşlı insanlarla (20-21) bir otele gitmek için gizlice dışarı çıktığını" öğrendiğini söyledi.

Perkins ayrıca YouTube'da kızının bir resmini gösteren ve bilgisi olan herkesi öne çıkmaya çağıran bir video yayınladı.

Michael Perkins, yardım ve destek için Twitch kanalından yardım istedi fakat eylemlerini sosyal medyadaki varlığını tanıtmak ve genişletmek için kişisel trajedisini kullanmak olarak gören izleyicilerden de bazı eleştiriler aldı.

Kaynak: Turkmmo