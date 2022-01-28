Twitch yayıncısının canlı yayında evi yandı! Yangın dumanları anbean canlı yayın kamerasına yansıdı - Haberler
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Twitch yayıncısının canlı yayında evi yandı! Yangın dumanları anbean canlı yayın kamerasına yansıdı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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RSN_Radishboy kullanıcı adlı Amerikalı Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında video oyunu oynarken içeriden gelen yangın alarmı sesini fark etti ve itfaiyeyi arayarak evi tahliye etti. Yangın dumanları canlı yayın kamerasına saniye saniye yansıdı.

27 Ocak tarihinde RSN_Radishboy kullanıcı adlı yayıncının yaptığı canlı yayında video oyunu oynarken içeriden yangın alarmı çalmaya başladı. Yangın alarmını duyan yayıncı, bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı ve yayın odasından çıktı. Kısa bir süre sonra geri dönen yayıncı, "evim yanıyor, şaka yapmıyorum." dedi ve hemen itfaiyeyi aradı.

YANGIN CANLI YAYIN KAMERASINA YANSIDI

Evinde yangın çıkan yayıncının, yangını fark etmesiyle beraber itfaiyeyi aradıktan sonra evi tahliye etti, ancak Twitch yayınını kapatmayı unuttu. Canlı yayın kamerasına yansıyan alev dumanları dakikalar içerisinde canlı yayın yaptığı tüm odayı sardı ve kısa bir süre sonra yangının büyümesiyle beraber canlı yayın sona erdi.

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Twitch yayıncısının canlı yayında evi yandı! Yangın dumanları anbean canlı yayın kamerasına yansıdı

TWITCH YAYINCISININ EVİ ALEV ALDI

Amerikalı Twitch yayıncısı RSN_Radishboy'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Selam millet. Tüm özel mesajlara ulaşmaya çalışacağım, lütfen cevap veremezsem beni affedin. Başka bir şey paylaşmaya hazır olana kadar sadece 1 fotoğraf paylaşacağım. İtfaiye tamamen kayıp yaşanmadığını dedi ve şu anda eşyaları kurtarmaya çalışıyoruz." sözlerine yer verdi ve yangın sonrası evinin fotoğrafını paylaştı.

Twitch yayıncısının canlı yayında evi yandı! Yangın dumanları anbean canlı yayın kamerasına yansıdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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