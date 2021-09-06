Twitch yayıncısı Felix Lengyel, güvenlik nedeniyle evine dönemiyor
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Twitch yayıncısı Felix Lengyel, güvenlik nedeniyle evine dönemiyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Kanadalı ünlü yayıncı Felix Lengyel, evinin önünde toplanan ve evine girmeye çalışan insanlar nedeniyle evine dönemediğini açıkladı. Yayıncıların can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Lengyel, daha önce Dr. Disrespect'in evine ateş edildiğini ve Kootra'nın evine canlı yayın sırasında SWAT ekibi tarafından baskın düzenlendiğini hatırlatarak, sık sık ev değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Profesyonel yayıncı xQc adıyla bilinen Felix Lengyel, canlı yayını sırasında, izleyicilere mevcut yaşamı hakkında bilgilendirme yaptı ve Teksas'taki evine dönmesinin tehlikeli olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada evine levyeli bir adamın girdiğini söyleyen Lengyel, bu süre zarfında bir arkadaşının evinde kalıyor.

ARKADAŞININ EVİNDE DE GÜVENLİK SORUNLARIYLA KARŞI KARŞIYA

Daha güvenli bir yer arayışında olan xQc, Sodapoppin adlı başka bir Twitch yayıncısının evine taşındı fakat orada da güvenlik sorunları yaşamasının ardından tekrardan taşınmak zorunda kaldı.

Yakın tarihli bir yayın sırasında birkaç haftada ev değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca kendi evinin hala güvenli olmadığını sözlerinin arasına ekledi.

Twitch yayıncısı Felix Lengyel, güvenlik nedeniyle evine dönemiyor

YAYINCILARIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Yayıncıların güvenliğine ve kişisel mülkiyetine yönelik tehditler bir endişe kaynağı haline geldi. 2018 yılında da Dr. Disrespect'in evine ateş edilmişti. Ayrıca 2014 yılında CS:GO yayını yapan yayıncının Kootra'nın evine canlı yayın sırasında SWAT ekibi baskın düzenlemiş ve tüm olay binlerce kişi tarafından canlı olarak izlenmişti.

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Twitch yayıncısı Felix Lengyel, güvenlik nedeniyle evine dönemiyor
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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