Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç?

Son dakika: Mansur Yavaş, Twitch platformunda PQueen'in konuğu oldu. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti. Canlı yayını toplam kaç kişi izliyor, rekor mu kırıldı merak edildi. Peki PQueen ve Mansur Yavaş'ın yayını toplam kaç milyon izlendi? Anlık izlenme sayısı kaç? Detaylar haberimizde.

Twitch dünyasının bir anda yükselen yıldızlarından biri olan Pqueen, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın attığı tweetle tekrar gündeme geldi. Peki, Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'e ne dedi? Canlı yayın kaç kişi tarafından izlendi. Rekor kırıldı mı? Anlık kaç kişi takip ediyor.

TWİTCH MANSUR YAVAŞ'IN YAYINI REKOR MU KIRDI?

Şuanda anlık olarak gerçekleşen yayını 340 bin civarı kişi izliyor. Bu bağlamda bu sayı Türkiye rekorudur diyebiliriz. Daha önceden geçtiğimiz yıllarda Unlost, Ferit Karakaya (@wtcn) vb. gibi isimler Türkiye rekoru kırmıştı. Bugün ise 340 bin anlık izlenme ile rekor tekrar kırıldı diyebiliriz.

PQUEEN KİMDİR? PELİN BAYNAZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara'da doğan ve büyüyen Pqueen internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atılır. Pqueen küçük yaşlarından itibaren yirmili yaşlarına kadar TRT Çocuk ayrıca Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir.

Pqueen, 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve orada büyümüştür. İlk olarak internet kafede GTA Vice City oynayarak oyun hayatına atılan Pelin, sekiz yaşından yirmi yaşına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda profesyonel olarak dans etmiştir. İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almış, şimdi de aynı üniversitede İşletme fakültesinde yüksek lisans yapıyor.

15 Ekim 2017'de arkadaşlarının gazıyla Twitch'de yayınlara başlayan Pelin, 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanmış ve Twitch'de baya bir yükselmiştir.

Pelin Baynazoğulu (Pqueen92)'nun Instagram hesabında 111 binden fazla takipçi, Twitter hesabında 46 binden fazla takipçi, Twitch hesabında ise 982 binden fazla takipçi bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ PQUEEN'E NE DEDİ?

Sosyal medya platformu Twitch kullanıcılarından 'Pqueen', Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapıp ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti.

Mansur Yavaş da bu paylaşım üzerinden Twitch kullanıcısı Pqueen'e yanıt verdi.

Yavaş, Twitter üzerinden yanıt verdiği paylaşımda, "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullandı.