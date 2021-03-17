Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç?

17.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:16
Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç?

Son dakika: Mansur Yavaş, Twitch platformunda PQueen'in konuğu oldu. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti. Canlı yayını toplam kaç kişi izliyor, rekor mu kırıldı merak edildi. Peki PQueen ve Mansur Yavaş'ın yayını toplam kaç milyon izlendi? Anlık izlenme sayısı kaç? Detaylar haberimizde.

Twitch dünyasının bir anda yükselen yıldızlarından biri olan Pqueen, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın attığı tweetle tekrar gündeme geldi. Peki, Pqueen kimdir? Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın tweet attığı Pqueen'e ne dedi? Canlı yayın kaç kişi tarafından izlendi. Rekor kırıldı mı? Anlık kaç kişi takip ediyor.

TWİTCH MANSUR YAVAŞ'IN YAYINI REKOR MU KIRDI?

Şuanda anlık olarak gerçekleşen yayını 340 bin civarı kişi izliyor. Bu bağlamda bu sayı Türkiye rekorudur diyebiliriz. Daha önceden geçtiğimiz yıllarda Unlost, Ferit Karakaya (@wtcn) vb. gibi isimler Türkiye rekoru kırmıştı. Bugün ise 340 bin anlık izlenme ile rekor tekrar kırıldı diyebiliriz.

Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayınını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç?

PQUEEN KİMDİR? PELİN BAYNAZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara'da doğan ve büyüyen Pqueen internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atılır. Pqueen küçük yaşlarından itibaren yirmili yaşlarına kadar TRT Çocuk ayrıca Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir.

Pqueen, 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve orada büyümüştür. İlk olarak internet kafede GTA Vice City oynayarak oyun hayatına atılan Pelin, sekiz yaşından yirmi yaşına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda profesyonel olarak dans etmiştir. İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almış, şimdi de aynı üniversitede İşletme fakültesinde yüksek lisans yapıyor.

15 Ekim 2017'de arkadaşlarının gazıyla Twitch'de yayınlara başlayan Pelin, 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanmış ve Twitch'de baya bir yükselmiştir.

Pelin Baynazoğulu (Pqueen92)'nun Instagram hesabında 111 binden fazla takipçi, Twitter hesabında 46 binden fazla takipçi, Twitch hesabında ise 982 binden fazla takipçi bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ PQUEEN'E NE DEDİ?

Sosyal medya platformu Twitch kullanıcılarından 'Pqueen', Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapıp ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti.

Mansur Yavaş da bu paylaşım üzerinden Twitch kullanıcısı Pqueen'e yanıt verdi.

Yavaş, Twitter üzerinden yanıt verdiği paylaşımda, "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Birol Güven Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç? - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 21:18:44. #1.16#
title