Twitch yayıncısı Pokimane, izleyicilerin neden içerik üreticilerine bağış attığı hakkında açıklama yaptı
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Twitch yayıncısı Pokimane, izleyicilerin neden içerik üreticilerine bağış attığı hakkında açıklama yaptı

Twitch yayıncısı Pokimane, izleyicilerin neden içerik üreticilerine bağış attığı hakkında açıklama yaptı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Ünlü Twitch yayıncısı Imane "Pokimane" Anys, 21 Ağustos'ta yaptığı Twitch yayınında bir Reddit kullanıcısının sorusu üzerine insanların neden içerik üreticilerine bağış yaptığını açıkladı.

Twitch'te 8,2 Milyon takipçiye sahip Pokimane, durumları iyi halde olan yayıncılara neden bağış yapıldığı konusu hakkında açıklık getirdi.

Bir Reddit kullanıcısı "İnsanlar gerçekten Twitch yayıncılarına neden bağış yapıyor?" sorusu üzerine Pokimane'in yaptığı açıklamada "İnsanlar neden Twitch yayıncılarına bağışta bulunuyor? Çünkü insanlar 'bu kişinin benim parama ne kadar ihtiyacı var?' diye düşünecek kadar ileri gitmiyorlar. İnsanlar birinin dikkatini çekmek istedikleri için bağış yapıyor. Vebiri ne kadar zengin olursa dikkati o kadar değerli hale gelir. Hepimiz nedenini biliyoruz. Çünkü çoğu insan bunu yapmaz hepimiz mantıksal olarak 7/24 para harcamıyoruz. Başka nedenlerle bir şeyler yapıyoruz." diyerek açıklamada bulundu.

Reddit kullanıcısının sorduğu soruda, bağışlar dışında geliri olmayan küçük yayıncıları köşede tutarak, sponsoru ve ortaklıkları olan ünlü yayıncılar için geçerli olduğunu not etmişti.

Pokimane'in Twitch'te yaptığı açıklamayı izlemek için buraya tıklayınız.

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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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Twitch yayıncısı Pokimane, izleyicilerin neden içerik üreticilerine bağış attığı hakkında açıklama yaptı - Haberler
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