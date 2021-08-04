Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti!

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncılarından olan Elraenn, ülkemizin son dönemde yaşadığı yangın sorununa destek olmak için ekibi ile birlikte özel izin alarak Antalya Manavgat'a gitti.

Oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına yardımcı olmak için ekibi ile birlikte yangın bölgesine gitti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın gerçekleştiren Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, "Bizi merak etmeyin, elimizden geleni yapıyoruz. Üstümüze düşeni yapacağız." dedi. Popüler yayıncı konuşmasının devamında yanında bulunan ekip arkadaşlarını tanıttı.

Bölgedeki yetkili kişiler ile iletişim halinde olduğunu açıklayan Elraenn, yola çıkmak için araçlarının olmadığını ve YouTuber Doğan Kabak'ın bu konuda kendilerine destek olduğunu belirtti.