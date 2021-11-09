Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı

Geçtiğimiz ay Twitch'ten müstehcen içerikleri dolayısıyla beşinci kez banlanan yayıncı Katiyln "Amouranth" Siragusa, piksel çizimli müstehcen bir Nft satışını başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde yüksel meblağlara ulaşan NFT'nin 125 bin dolara satıldı.

"BUNU TEKRARDAN YAPACAĞIM"

Amouranth'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi,

Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi… Sanırım bunu tekrardan yapacağım

Katilyn "Amouranth" Siragusa, daha sonrasında attığı bir başka tweet'te NFT'sinin 125 bin dolara çıktığını ve bonus olarak "OnlyPunk" NFT'sini satın alanla bire bir telefon görüşmesini yapacağını söyledi.

YARIM SAATTE 125 BİN DOLAR TEKLİF GELDİ

5 Kasım saat 14:00'te bin dolar ile başlayan NFT açık arttırması 14:30'da 125 bin dolara ulaşarak Amouranth Onlypunk NFT'si Dylan Kimbrell adlı kullanıcıya satıldı.

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