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Twitch ve YouTube Gaming arasındaki rekabet kızışıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch ve YouTube Gaming arasındaki rekabet kızışıyor

Twitch'in en çok aboneli yayıncısı Ludwig Ahgren, YouTube ile anlaşma yapması üzerine Twitch'te bir daha yayın yapmamak üzere platformu bırakarak YouTube Gaming'e geçti. Twitch, Ludwig'e YouTube'da büyük şeyler yapmaya devam etmesini söyledi ve iyi şanslar diledi.

Ludwig, 2018'den beri Twitch'te popülerlikte istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu yıl Mart ayında 31 gün boyunca yayın yapmayı başardığında ön plana çıktı. Ludwig, Twitch'in gözdesi Ninja'nın tüm zamanların abone sayısı olan 269.154'ü geçmesiyle beraber en çok aboneye sahip olan yayıncı oldu.

YouTube'a geçmesinin ardından Twitter'da yayınlanan bir skeçte Twitch'i temsil eden bir mor arabayla gezip arabadan indikten sonra mor arabanın patlamasıyla beraber YouTube'u temsil eden kırmızı bir arabaya binerek uzaklaşır. Paylaşılan bu skecin ardından Twitch, Ludwig'e iyi şanslar dileyerek "orada da büyük şeyler yapmaya devam et" diyerek Ludwig'e veda etti.

Twitch ve YouTube Gaming arasındaki rekabet kızışıyor

Ludwig'in Twitch'te 3.1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'da ise 2.13 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Twitch bu yıl Türkiye'de dahil olmak üzere birçok büyük yayıncısını YouTube'a veya farklı platformlara kaptırdı. DrLupo, TimTheTatMan, Jahrein gibi birçok yayıncı Twitch'e veda etti.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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