Twitch ve YouTube Gaming arasındaki rekabet kızışıyor

Ludwig, 2018'den beri Twitch'te popülerlikte istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu yıl Mart ayında 31 gün boyunca yayın yapmayı başardığında ön plana çıktı. Ludwig, Twitch'in gözdesi Ninja'nın tüm zamanların abone sayısı olan 269.154'ü geçmesiyle beraber en çok aboneye sahip olan yayıncı oldu.

YouTube'a geçmesinin ardından Twitter'da yayınlanan bir skeçte Twitch'i temsil eden bir mor arabayla gezip arabadan indikten sonra mor arabanın patlamasıyla beraber YouTube'u temsil eden kırmızı bir arabaya binerek uzaklaşır. Paylaşılan bu skecin ardından Twitch, Ludwig'e iyi şanslar dileyerek "orada da büyük şeyler yapmaya devam et" diyerek Ludwig'e veda etti.

Ludwig'in Twitch'te 3.1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'da ise 2.13 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Twitch bu yıl Türkiye'de dahil olmak üzere birçok büyük yayıncısını YouTube'a veya farklı platformlara kaptırdı. DrLupo, TimTheTatMan, Jahrein gibi birçok yayıncı Twitch'e veda etti.

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