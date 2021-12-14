Twitch'te yaşanan skandallar sonrası Jahrein, Twitch'i ile yollarını ayıracağını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Jahrein ve ekibi Rekkitz Twitch'i bırakma kararı almıştı, ancak Twitch ile sözleşmesi bulunan Jahrein, sözleşmenin feshi edilene kadar Twitch'te kalacağını, sözleşme feshi gerçekleşirse farklı bir platforma geçeceğini duyurmuştu. Dün ise Twitter'dan yaptığı açıklamada sözleşme feshine bir adım daha yaklaştı.

JAHREIN, TWITCH İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Jahrein'in Twitch ile arasındaki sözleşmesinden ötürü Twitch'i bırakamadığı için sözleşmesi feshedilene kadar Twitch'te yayın açmayacağını belirtmişti. Jahrein'in dün akşam Twitter'dan paylaştığı bir tweet'te, "Twitch ile yolları ayırmak için son adımlar" sözlerine yer verdi.

KARA PARA AKLAYAN YAYINCILARA YAPTIRIM UYGULANMADI

Twitch'te yaşanan kara para aklama olaylarında bit dolandırıcıları ile iş birliği içerisinde bulunan ve bunu itiraf eden yayıncılar ve esporcular da dahil olmak üzere henüz kara para aklama işlerine bulaştıkları için Twitch'ten bir yaptırım gelmemesine, yayıncıların sponsorluklarıyla beraber yayın açmaya devam etmesine karşın Jahrein gibi birçok yayıncı Twitch'e tepki gösterdi.

TWITCH'İ BIRAKMA KARARI ALDILAR

Kara para aklama işlerine bulaşmayan yayıncılar, Twitch'in bu duruma sessiz kalması ve karşılarında herhangi bir muhatap bulamadıkları için tepki göstermek amacıyla Twitch platformunu bırakma kararı aldılar.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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