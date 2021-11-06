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Twitch'te yaşanan güvenlik krizinden sonra yayıncılar platformu bırakma kararı aldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch'te yaşanan güvenlik krizinden sonra yayıncılar platformu bırakma kararı aldı

Twitch Türkiye gündeminde yer alan bit dolandırıcılığı olayları ve yayıncıların kimlik belgelerinin ifşalanması sonrasında birçok yayıncı Twitch platformunda yayın yapmayı bıraktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitch verilerinden sızdırılan 125 GB'lık verilerin içinden yayıncıların ne kadar kazandığına dair belgeler paylaşılmıştı. Yayıncıların, abonelerden, reklamlardan, bit bağışlarından ne kadar kazandıklarını gösteren bir listenin paylaşılmasının ardından bu verileri inceleyenlerin dikkatini çekti.

TWITCH PLATFORMUNU BIRAKTILAR

Twitch Türkiye gündeminde peş peşe gelen birçok krizin skandalın ardından yayıncıların Twitch ile arasında bulunan iletişim kopukluğu, muhatap bulamama, yerel fiyatlandırma sonucu düşen abonelik fiyatları, bit dolandırıcıları, yayıncıların kişisel bilgilerinin ifşalanması sonrası Twitch'in herhangi bir açıklamada bulunmadığı için birçok yayıncı Twitch platformunu bıraktığını açıkladı.

Twitch'te yaşanan güvenlik krizinden sonra yayıncılar platformu bırakma kararı aldı

YENİ PLATFORM ARAYIŞINDALAR

Twitch'te canlı yayın yapmayı bıraktıklarını açıklayan yayıncılar, yeni bir platforma geçene kadar yayınlarına ara vereceklerini bildirdiler.

Yayıncıların Twitch platformunu bıraktığını bildirdiği paylaşımda şu sözlere yer verildi,

"Uzun zamandır twitch platformuyla aramızda bulunan iletişim kopukluğu ve muhatap bulamama sorunu zaten gündemimizdeydi. Yerel fiyatlandırma, sitedeki takipçi/izleyici botu, Türkiye'deki web sitelerinde satışı yapılan botlar, bit dolandırıcılığı vs. gibi konulardaki şikayetlerimizi göz ardı ediliyordu.

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Yaşanan son skandaldan sonra platform yetkililerin sessizliği tarafımızca platformun Türkiye'ye verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Yıllarca platformun Türkiye'de geldiği konuma gelebilmesi konusunda çok emek veren insanlarda oluşan bir topluluk olarak çok sevdiğimiz Twitch platformunun bu hale gelmesini üzüntüyle tecrübe ettik.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü Twitch'teki yayınlarımızı durdurma kararı aldık."

Twitch'te yaşanan güvenlik krizinden sonra yayıncılar platformu bırakma kararı aldı

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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