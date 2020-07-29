Twitch Prime abonelerine özel ücretsiz / bedava oyunlar! Twitch ve SNK Playmore yaz sezonu için Twitch Prime abonelerine SNK şirketine ait birçok oyunu ücretsiz veriyor. Bedava oyunlar neler? Twitch Prime ile alabileceğiniz ücretsiz oyunlar neler? Twitch nedir? Twitch Prime nedir?

Oyun teması ile ortaya çıkan sosyal medya platformu olan Twitch, her geçen gün site tıklamasını ve kategorisini artırmakta. Yayıncılar saatlerce canlı olarak oyun oynayabildiği platformda takipçileri ve izleyicileriyle de sohbet edebilir. Chat adı verilen yerde abonelik sistemi de bulunur.

SNK Playmore ile yapılan ortaklık sonucu verilecek ücretsiz oyunlar yavaş yavaş belli oluyor.

TWITCH PRIME ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

King of the Monsters

Baseball Stars 2

Sengoku 3

Ironclad

Shock Troopers: 2nd Squad

Fatal Fury Special

Art of Fighting 2

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown 2

Blazing Star

Pulstar

TWITCH NEDİR?

Bir sosyal medya platformu olan Twitch, her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. Yayıncıların saatlerce canlı olarak oyun oynayabildiği veya chat denilen takipçilerin sohbet ettiği bölümle iletişime geçebilmesi sebebiyle etkileşimli bir ortam ortaya çıkmaktadır.

Platformda pek çok oyun kategorisi ve yayıncı bulunuyor. Dilerseniz sevdiğiniz bir yayıncıyı takip edebilirsiniz, dilerseniz bir kategoriyi takip edebilirsiniz. Twitch kategorileri arasında bulunan bazı başlıklar:

Fortnite

Sadece Sohbet

Call of Duty: Modern Warfare

Valorant

Minecraft

Apex Legends

League of Legends

Hyper Scape

Bunlara ek olarak daha yüzlerce başlık görebilirsiniz.

TWITCH PRİME NEDİR?

Twitch Prime, Twitch abonelik sistemine verilen addır. Bu abonelik sistemi ile her ay pek çok hediyeye sahip olacaksınız. Her ay farklı oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz veya oyun içi eşya kazanabilirsiniz. Birçok oyunda da büyük indirimler kazanma şansınız olacaktır.

Ayrıca, Prime ile her ay takip ettiğiniz bir kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Böylece, izlediğiniz yayıncıyı destekleyebilirsiniz ve reklamsız yayın izleme hakkına sahip olursunuz. Yayıncıları izlerken chatte farklı rozetler göreceksiniz. Bunlara Twitch Prime ile ulaşmak mümkündür.

Twitch Prime üyeliğini, Twitch web sitesinden yapabilirsiniz.