Twitch Prime abonelerine özel ücretsiz / bedava oyunlar!
Twitch ve SNK Playmore yaz sezonu için Twitch Prime abonelerine SNK şirketine ait birçok oyunu ücretsiz veriyor. Bedava oyunlar neler? Twitch Prime ile alabileceğiniz ücretsiz oyunlar neler? Twitch nedir? Twitch Prime nedir?
Oyun teması ile ortaya çıkan sosyal medya platformu olan Twitch, her geçen gün site tıklamasını ve kategorisini artırmakta. Yayıncılar saatlerce canlı olarak oyun oynayabildiği platformda takipçileri ve izleyicileriyle de sohbet edebilir. Chat adı verilen yerde abonelik sistemi de bulunur.
SNK Playmore ile yapılan ortaklık sonucu verilecek ücretsiz oyunlar yavaş yavaş belli oluyor.
TWITCH PRIME ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR
SNK 40th Anniversary Collection
Metal Slug 2
King of the Monsters
Baseball Stars 2
Sengoku 3
Ironclad
Shock Troopers: 2nd Squad
Fatal Fury Special
Art of Fighting 2
The King of Fighters 2000
The King of Fighters 2002
Samurai Shodown 2
Blazing Star
Pulstar
TWITCH NEDİR?
Bir sosyal medya platformu olan Twitch, her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. Yayıncıların saatlerce canlı olarak oyun oynayabildiği veya chat denilen takipçilerin sohbet ettiği bölümle iletişime geçebilmesi sebebiyle etkileşimli bir ortam ortaya çıkmaktadır.
Platformda pek çok oyun kategorisi ve yayıncı bulunuyor. Dilerseniz sevdiğiniz bir yayıncıyı takip edebilirsiniz, dilerseniz bir kategoriyi takip edebilirsiniz. Twitch kategorileri arasında bulunan bazı başlıklar:
Fortnite
Sadece Sohbet
Call of Duty: Modern Warfare
Valorant
Minecraft
Apex Legends
League of Legends
Hyper Scape
Bunlara ek olarak daha yüzlerce başlık görebilirsiniz.
TWITCH PRİME NEDİR?
Twitch Prime, Twitch abonelik sistemine verilen addır. Bu abonelik sistemi ile her ay pek çok hediyeye sahip olacaksınız. Her ay farklı oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz veya oyun içi eşya kazanabilirsiniz. Birçok oyunda da büyük indirimler kazanma şansınız olacaktır.
Ayrıca, Prime ile her ay takip ettiğiniz bir kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Böylece, izlediğiniz yayıncıyı destekleyebilirsiniz ve reklamsız yayın izleme hakkına sahip olursunuz. Yayıncıları izlerken chatte farklı rozetler göreceksiniz. Bunlara Twitch Prime ile ulaşmak mümkündür.
Twitch Prime üyeliğini, Twitch web sitesinden yapabilirsiniz.