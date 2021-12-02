Twitch, 'Makine Öğrenimi' ile sohbetleri daha güvenli hale getirecek

Daha önce bir kanal sohbetinden banlanan kullanıcı tekrardan o sohbete yeni veya farklı bir hesap ile giriş yaptığında sohbete yazdıkları diğer kullanıcılar tarafından görülemez sadece kanal sahibi ve moderatörlere "Şüpheli Kullanıcı" şeklinde gözükecek. Kanal yetkilileri isteğe bağlı kullanıcının kısıtlamasını kaldırabilir.

ŞÜPHELİ KULLANICI ALGILAMA

Twitch, internet sitesinde yaptığı bir açıklamada, "Bugün Twitch'i herkes için daha güvenli hale getirmek için devam eden arayışımızda, İçerik Üreticilerin ve Modların kanal düzeyindeki yasaklardan kaçmaya çalışan kullanıcıları yakalamasına ve bunlara karşı harekete geçmesine yardımcı olmak için oluşturduğumuz Şüpheli Kullanıcı Algılama'yı kullanıma sunduk." sözlerine yer verdi.

Bu araç sayesinde güvenlik teknolojisine genel yaklaşımı vurgulamaktadır. Topluluk üzerinde daha iyi bir kontrol sağlanması amacıyla oluşturulup Twitch'te nefret ve taciz gibi olayları önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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