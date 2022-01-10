Twitch kara para aklama operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te kara para akladığı iddia edilen yayıncıların 1 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen 32 yayıncıdan 2'sinin tutuklandığı açıklandı.

2 KİŞİ MAHKEME KARARIYLA TUTUKLANDI

Yeni yılın ilk haftasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kara para aklayan Twitch yayıncılarına düzenlenen 11 ildeki eş zamanlı operasyonda, 32 kişinin gözaltına alınması sonrası 2 kişinin mahkeme kararıyla tutuklandığı açıklandı.

TUTUKLULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 32 kişi ise emniyet işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılarla iş birliği yapan fenomenlerin de yer aldığı 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı açıklanan 32 kişiden korona temaslısı olduğu öğrenilen bazı şüpheliler evlerinde karantinaya alındı. 18 yaşından küçük olan şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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