Twitch istatistikleri 2021 yılında %45 arttı

Twitch'in yeni istatistikleri StreamElements analiz ortağı Rainmaker.gg tarafından hesaplandı. İlk olarak Rockstar'ın Grand Theft auto 5'i 2,1 milyar saatlik izleyici sayısıyla yılın en çok izlenen oyunu oldu. Rockstar Games'in Netflix dizisi Arcane'i ortaya çıkaran MOBA League of Legends, 1,8 milyar saat ile arkasından geliyor.

2021'DE TWITCH, 24 MİLYAR SAAT İZLENDİ

İnsanların Twitch yayınlarını izlemek için harcadığı 24 milyar saatin yalnızca video oyunlarının canlı yayınlarına adanmış olmadığını unutmamak gerekir. Twitch platformunda geçirilen saatler, TV şovları, sunumlar, yayın tekrarları, turnuvalar ve ödül şovları da dahil olmak üzere diğer yayın biçimleri arasında eşit olarak bölünmüştür.

FACEBOOK GAMING, TWITCH'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Facebook Gaming izleme süresinde Twitch'e karşı biraz üstünlük sağladı. Sosyal medya devinin yayın servisindeki izleyici kitlesi geçen yıla göre %47 büyüyerek 5,3 milyar saat izlendi. SteamElements'in baş iş sorumlusu Jason Krebs'in yaptığı bir röportajda, izleyici arasındaki yüzde iki farka rağmen, her iki canlı yayın platformu da COVID-19 salgınının neredeyse herkesi evde hapsettirdiği geçen yıla göre yüzde %50 büyüdü.

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