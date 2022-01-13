Twitch, 15 milyondan fazla bot hesap temizledi

Hession, "Geçtiğimiz 12 ay içinde Twitch'i mümkün olduğunca çok insan için güvenilir hale getirmeye yardımcı olmak için şimdiye kadarki en güçlü araçlardan bazılarını başlattık" sözlerine yer verdi. Ayrıca, tehditlere karşı korumaya yardımcı olan çeşitli dönüm noktası politikalarını da sunduğunu açıkladı.

Twitch yayıncılarının bu zamana kadar birçok kez acımasızca nefret saldırılarından bazılarını yaşadığını dile getiren Hession, "Özellikle LGBTQIA+ topluluğunun üyeleri ve gaziler. Bu tür davranışların Twitch'te yeri yoktur ve topluluğumuzu korumak için yapabileceğimiz daha fazla şey olduğunu biliyoruz." sözlerine yer verdi.

Twitch'in geçen Nisan ayında uygulamaya koyduğu hizmet dışı suiistimal politikasını uygulama taahhüdünün yenilendiği de belirtildi. 2022 planları, kullanıcı raporlama ve itiraz sürecindeki iyileştirmeleri, yayıncıların şüpheli kullanıcı bilgilerini nasıl kullanabileceğine ilişkin güncellemeleri ve daha fazlasını içerir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet