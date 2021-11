Twice dağılıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Warner Music Japan şirketi altında "#Twice" isimli derleme albümü yayınlayarak, Japonya'da resmi olarak 28 Haziran 2017 tarihinde çıkış yaptılar. Albüm Oricon Albums Chart'ta 2. sıraya çıktı, yedi gün içerisinde 136,157 kopya sattı ve Japonya'da son iki yılın "yedi gün içerisinde en çok satan K-Pop albümü" oldu. #Twice'tan sonra "One More Time" isimli ilk orijinal Japonca maxi single'ını ekimde çıkarttılar. Twice dağılıyor mu?

TWICE DAĞILIYOR MU?

Twice, 2015 yılında Sixteen isimli reality programı aracılığıyla JYP Entertainment tarafından oluşturulan dokuz üyeli K-Pop kız grubudur. Grup 9 üyeden oluşmaktadır: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, ve Tzuyu. Çoğu K-pop grubunun ajanslarıyla 7 yıllık bir sözleşmesi var. Bu durumda, Twice'ın JYP Entertainment ile olan sözleşmesi 2015'ten 2022'ye kadar sürer. Üyeler sözleşmelerini yenilemezse seneye dağılabilirler.

