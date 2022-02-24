Twerk yaptığı ayının saldırısına uğrayan kız büyük korku yaşadı
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Ayıya twerk yapmak isteyen kız, saldırıya uğraması nedeniyle büyük korku yaşadı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Ayının önünde twerk yapmak isteyen kız, dakikalar sonra başına gelenler nedeniyle hayatının şokunu yaşadı.
AYAĞINI ISIRMAK İSTEDİ
Ayı, önünce twerk yapan kıza doğru yaklaştıktan sonra bacağına sarıldı. Daha sonra ise dişlerini bacağına geçirmek istedi. Kız büyük korku yaşarken, etraftakilerin devreye girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.
ŞANS ESERİ YARA ALMADI
Videodaki kızın şans eseri yara almadığı belirtilirken, sosyal medyada gündem olan video kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve yorum aldı.