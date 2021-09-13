Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek

Pandemi nedeniyle sanatçılar canlı müziklere ara vermişken, video oyunları, sanatçıların yeni şarkılarını tanıtması için popüler bir pazarlama seçeneği haline geldi. Sanatçılar, video oyunlarıyla anlaşarak oyun içi interaktif konserlerle şarkılarını tanıtmak ve reklam yapmanın çok keyifli olduğunu da sık sık dile getiriyor. Daha öncesinde Lil Nas X, KSI, Zara Larsson, Ava Max, Roblox'ta konser vermişti. Ayrıca Travis Scott, J Balvin, Ariana Grande, Marshmello gibi sanatçılar ise Fortnite'da sanal konser gerçekleştirdiler.

Roblox, 21 Pilots ana konseri 17 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Ana konser öncesi ise 15 Eylül'de ön gösterim yapılacak. Türkiye saati ile 02:00'de gerçekleştirilecek konseri kaçıracak olanlar için 19-20 Eylül tarihlerinde saat 09:00'da tekrarını izleme şansı oyunculara sağlanacak.

Roblox, her konserdeki kullanıcılara konser başladıktan sonra anlık oylama yoluyla gerçekleştirilen şarkıların sırasını kontrol etme olanağı sağlayan dinamik bir şarkı listesine sahip olacak. Her şarkı, yüksek düzeyde sadakat ve gerçekçilik ile kendi tasarlanmış setine sahip olacak. Oyun içi satın alınabilecek 30'dan fazla özel tasarım parça da dahil olmak üzere ifadeler, etkileşimli özellikler bu konser için oluşturuldu.

"21 PILOTS HAYRANLARINI GRUBUN DÜNYASINA KATIYORUZ"

Roblox müzik şefi John Vlassopulos yaptığı açıklamada "Warner Music Group ile inşa ettiğimiz şey, Roblox platformunda ortaya çıkan diğerlerinden farklı olarak sürükleyici bir sanal konser deneyimidir. 21 Pilot'un Tyler ve Josh ile hayranları grubun dünyasına katıyoruz, gerçek dünyada ulaşılamaz olabilecek ancak hayranlarının talep edeceği özgünlük hissine sahip deneyimler sunacağız." şeklinde açıklama yaptı.

ROBLOX 21 PILOTS KONSER PROGRAMI

15 Eylül –02:00'de Ön gösterim

17 Eylül – 02:00'de Ana konser

17 Eylül – 01:00'de Ön gösterim tekrarı

19-20 Eylül – 09:00'da Ana konser tekrarı

Gösteri öncesi ve ana konserin yanı sıra Scavenger hunt ve Metaverse Hunt gibi farklı görevler de içeriyor.

8-19 Eylül – Scavenger Hunt

10-19 Eylül – Metaverse Hunt

ROBLOX 21 PILOTS KONSER ÖDÜLLERİ

21 Pilot Bayrağı – Scavenger Hunt ödülü

Sarı Bandito Bandana – Görev ödülü

Araba Radyo Kar Maskesi – Görev ödülü

Kırmızı Bulanık Yüz Beresi – Görev ödülü

Icy Sai – Büyük ödül

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