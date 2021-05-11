Twelve Minutes için altı dakikalık oynanış videosu hazırlandı
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Twelve Minutes için altı dakikalık oynanış videosu hazırlandı

Twelve Minutes için altı dakikalık oynanış videosu hazırlandı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Annapurna Interactive ve geliştiriciliğini ise Luis Antonio'nun yaptığı oyun Twelve Minutes için altı dakikalık bir yeni oynanış videosu paylaşıldı.

Twelve Minutes ile ilgili haberler oyunseverler tarafından çokça aranmaya ve sorulmaya başlanmıştı. Merakla beklenilen Twelwe Minutes altı dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

TWELVE MINUTUES KONUSU

Twelve Minutes, zaman döngüsünde kapana kapalı halde olan bir adam hakkındaki üst bakıştan görünümlü interaktif bir gerilim oyunu. Eşinizle güzel bir gün geçirmeye hazırlanırken polis olduğunu iddia eden bir adam kapınızı çalıyor ve eşinizi cinayetle suçlayıp sizi de dövüyor ve bu anları tekrar tekrar yaşamak zorunda kalıyorsunuz.

Eylemleriniz ve karar verdikleriniz diğer karakterleri etkileyecek. Davranışlarınıza ve çevreye dinamik olarak tepki verecekler. Öldüğünüz zaman herşey sıfırlanacak fakat ana karakter şu ana kadar ne olduğundan haberi olacak ve bunun sonucunda yeni çıkan diyaloglar ve olaylara farklı bir şekilde yaklaşarak zaman döngüsünü kıracak yolu bulmaya çalışacaksınız.

Seslendirme ekibinde James McAvoy, Daisy Ridley ve Willem Dafoe yer alıyor.

TWELVE TANITIM VİDEOSU DA YAYINLANDI!

Oyun bu sene içerisinde Xbox Series, Xbox One ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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