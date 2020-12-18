Tvnet frekans bilgileri! Tvnet Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Tvnet canlı izleme linki!
18.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:07
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Tvnet'in frekans bilgileri nedir? Tvnet polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Tvnet canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Tvnet frekansı kaçtır? Tvnet frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TVNET FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12213
Polarizasyon : V (Dikey)
Sembol Oranı : 5833
FEC : 2/3
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Tvnet kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.