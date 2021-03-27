TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 27 Mart Survivor'da kim elendi?
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TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 27 Mart Survivor'da kim elendi?

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TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 27 Mart Survivor'da kim elendi?

TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi heyecanı devam ediyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle!

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Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 27 Mart Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 25 Mart 2021 Survivor ödülü ise pirzola ve salata oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün pirzola, patates kızartması ve salata için kıyasıya mücadele etti! Survivor pirzola ödül oyununu Gönülüler kazandı.

27 MART TV8 SURVIVOR CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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