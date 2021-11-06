TV8 O Ses Türkiye canlı izle! O Ses Türkiye canlı yayın izle! 6 Kasım 2021 O Ses Türkiye yeni bölüm izle!

TV8 O Ses Türkiye yeni bölüm bu akşam saat kaçta? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yeni bölüm için geri sayım başladı. Yeni bölüm çekimleri hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosu da Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıkmış oldu. O Ses Türkiye canlı yayın! O Ses Türkiye canlı izle! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye her Cumartesi saat 20:00 'da TV8 'de ekranlara geliyor.

2021 O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı.

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