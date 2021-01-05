TV8 Dizi Gecesi 'Gibi' konusu nedir? Exxen Gibi oyuncuları kimlerdir? Gibi TV 8'de yayınlanacak mı?

Exxen'de yayınlanan ve TV8 dizi gecesi ile gündeme gelen Gibi'nin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Gibi nedir, konusu ne, oyuncuları kimler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Gibi olacak. Peki, Exxen Gibi ne zaman başlıyor? Gibi konusu nedir? Gibi başvuru formu ve oyuncuları kimler?

GİBİ KONUSU NEDİR?

Komik ama aynı anda acıklı gibi. Sinir bozucu, rahatsız ama iyimser gibi. Biraz değişik. Şey gibi sözleriyle tanıtımı yapılan "Gibi" Exxen'de.

GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Komedinin üstatlarının rol aldığı "Gibi" oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç yer almaktadır.