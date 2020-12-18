TV 100 frekans bilgileri! TV 100 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 100 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TV 100'nin frekans bilgileri nedir? TV 100 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TV 100 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TV 100 frekansı kaçtır? TV 100 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TV 100 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12729

Polarizasyon : V (Dikey)

Sembol Oranı : 30000

FEC : -

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