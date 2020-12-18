TV 100 frekans bilgileri! TV 100 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 100 canlı izleme linki!
18.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:12
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TV 100'nin frekans bilgileri nedir? TV 100 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TV 100 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TV 100 frekansı kaçtır? TV 100 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TV 100 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12729
Polarizasyon : V (Dikey)
Sembol Oranı : 30000
FEC : -
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TV 100 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.