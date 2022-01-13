Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi - Haberler
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Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaray Tuzla istasyonunda raylara atlayarak trenin altına kalan bir kadın, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Marmaray Tuzla istasyonunda saat 13.18 sıralarındameydana gelen olayda, Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Tuzla istasyonuna yaklaştığı esnada iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, trenin önüne atladı.

KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi

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