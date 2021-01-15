Tuzla'daki balık tezgahlarında denetim yapıldı
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Tuzla'daki balık tezgahlarında denetim yapıldı

15.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:14
Tuzla'daki balık tezgahlarında denetim yapıldı

Tuzla'da mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi.

Tuzla'da mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, denizlerde balık neslinin sürdürülebilmesi için tezgahlarda mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışının yapılması gerekiyor.

Özellikle hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için tüm yurtta başlayan denetimler Tuzla'da da sürdürülüyor.

Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıta ekipleri, bu kapsamda semt pazarlarını günlük denetliyor.

Yayla Mahallesi'nde kurulan semt pazarında bulunan balıkçılarda hamsi, istavrit, mezgit ve lüfer gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığı denetleniyor.

Ekipler, balık tezgahlarının yanı sıra pazarlarda vatandaşların ve esnafın, Kovid-19 kurallarına uyup uymadığını da kontrol ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Eyüp Turan, semt pazarlarında, sabah kurulmasından akşam toplanmasına kadar denetimlerin yapıldığını belirtti.

Turan, vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için görev yaptıklarını anlatarak, "Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile balıkçı tezgahlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgahlarını denetliyoruz. Semt pazarlarında ise her gün denetim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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