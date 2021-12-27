Tuzla'da tüyleri diken diken anlar! Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Tuzla Marina'ya 20 adet kamera kuruldu. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nden bir öğrenci, Tuzla Marina'nın tüm ses sistemine 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" cümlesini okudu. Tuzla Marina'ya alışveriş için gelen ve etkinlikten haberi olmayan vatandaşlar, bu cümlenin şokunu atlatmadan tüm ses sisteminden İstiklal Marşı çaldı.

BAŞKAN YAZICI PAYLAŞTI

Marina'ya gelen binlerce ziyaretçi, İstiklal Marşı'nın hep birlikte okudu. Yaklaşık 20 kamera ile saniye saniye kaydedilen görüntüleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Yazıcı'nın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Program sonunda ise alandaki tüm ziyaretçilere Türk Bayrağı dağıtıldı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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