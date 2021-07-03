Tuzla'da Trafik Kazası

Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Saat 10: 44 sıralarında alınan hibarlar üzerine olay yerine Orhanlı İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu, araç içerisinde sıkışın bir vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu araçlarda, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Habermetre