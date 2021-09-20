Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı - Haberler
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Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan lüks cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen kamyonete çarptı. İki araç da çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Lüks cip sürücüsü ile kamyonetteki sürücünün yanındaki eşi, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Tuzla Kuzey Marmara otoyolu Orhanlı mevkiinde meydana gelen kazada, Yusuf Kırıcı yönetiminde olan Land Rover marka 34 UAZ 65 plakalı lüks cip, Emrullah Kara yönetimindeki KİA marka 34 AFY 870 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Lüks cip sürücüsü Yusuf Kırıcı ile kamyonet sürücüsünün eşi Sevgi Kara araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, ambulans ekipleri sevk edildi. Cip ve kamyonette sıkışan yaralılar itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı
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