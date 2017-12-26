Tuzla'da genizleri yakan kokunun kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi

Nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvuranlar taburcu edildi



İSTANBUL - Tuzla'da yaşanan kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilirken kokudan rahatsız olarak hastaneye başvuran onlarca kişi ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Akşam 21.30 sıralarından itibaren Tuzla'da etkili olan yoğun ve genizleri yakan koku nedeniyle belediyle, AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmaların ardından kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kokunun tespit edildiği noktada ekipler kokunun giderilmesi için yoğun bir çalışma sarf etti.

50'yi aşkın kişi hastanelere akın etti

Ekipler çalışmalarını sürdürürken yayılan koku nedeniyle çok sayıda kişi ilçedeki hastanelere akın etti. Kokudan rahatsız olan 50'yi aşkın kişinin hastanelere başvurduğu kaydedildi. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşların ayakta yapılan müdahalelerinin ardından evlerine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan çalışmaların sürdüğü noktaya CHP'li Akif Hamzaçebi de bir süre çalışmaları takip etti. Burada kısa bir açıklama yapan Hamzaçebi, "Burada çok kesik bir koku var. Öyle anlaşılıyor ki kaçak olarak kimyasal atıkların döküldüğü düşünülüyor" dedi.