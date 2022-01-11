Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren zanlı gözaltına alındı

Tuzla'da eski nişanlısı kadın avukatı öldüren zanlı gözaltına alındı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayan avukat Dilara Yıldız (29) hayatını kaybetti.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayan avukat Dilara Yıldız (29) hayatını kaybetti.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda kadına silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, baş, boyun ve göğüs bölgesine 5 mermi isabet eden Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, olay yerinde bulunan ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kadının eski nişanlısı Oktay D.'yi (29) gözaltına aldı.

Avukat Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, eski uzman çavuş olduğu bildirilen zanlı, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

 Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title