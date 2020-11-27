Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
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Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı

27.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:17
Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı

Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da beyaz eşya satan mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan şarjlı süpürgenin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da beyaz eşya satan mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan şarjlı süpürgenin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, 20 Kasım günü Tuzla'da meydana geldi. Beyaz eşya satan bir mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan ürünleri gören bir şüpheli uzun süre mağazanın önünde dolaştıktan sonra kutu içerisindeki şarjlı süpürgeyi çaldı. 2 bin 500 lira değerindeki süpürgenin çalınma anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin mağazanın önünden geçtiği sırada dükkan önündeki ürünlere baktığı, bir süre sonra yine mağazanın önüne gelen şüphelinin kutu içindeki şarjlı süpürgeyi kontrol ettiği, mağazanın önünde tekrar dolaşan şüphelinin daha sonra şarjlı süpürge kutusunu alarak uzaklaştığı görülüyor. 

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Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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