Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı Tuzla Sahilde otomobil ile denize uçtu dalga götürmesin diye iple bağladı Tuzla Mercan Sahilde yolun dar olmasından dolayı denize uçan otomobili dalga götürmesin diye iple direğe bağladılar.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Tuzla Sahilde otomobil ile denize uçtu dalga götürmesin diye iple bağladı

İSTANBUL - Tuzla Mercan Sahilde yolun dar olmasından dolayı denize uçan otomobili dalga götürmesin diye iple direğe bağladılar.

İlginç kaza akşam saatlerinde Tuzla'da bulunan Mercan sahilde meydana geldi. İddiaya göre hatalı park ve yolun dar olmasından dolayı 34 YK 005 plakalı Renault markalı araç sürücüsü yaklaşık 2 metre yükseklikten denize uçtu. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü deniz dalgalarının aracı götürmesinden korktuğu için otomobili iple direğe bağladı. Yaşanan kazadan dolayı saatlerce dalgaların içinde kalan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen vinçle denizden çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Tolgahan Mor " Buradaki kafeye arkadaşla çay içmeye geldik. Geçerken gördük bizde. Araç denize uçmuş burada araçlar park ediyor yolun sağ tarafına. Geçiş oldukça sıkıntılı oluyor burada. Bizde haberimiz yoktu. Geldiğimizde baktık araç devrilmiş. Hava biraz kötü. Deniz bayağı dalgalı. Biraz tedirgin olduk sürücü çıkmış araçtan sevindik kimseye bir şey olmamış cana geleceğine mala gelsin Geçmiş olsun " dedi.

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

 Son dakika haberi! Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı

 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title