TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR

09.08.2019 04:51

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Oaly yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışması devm ediyor.

Kaynak: DHA