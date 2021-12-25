Tuzla'da binanın ahşap çatısı alev alev yandı - Haberler
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Tuzla'da binanın ahşap çatısı alev alev yandı

Tuzla'da binanın ahşap çatısı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

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TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve ahşap çatının tamamını saran yangın, çevre ilçelerden desteğe gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden desteğe gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında binanın çatı katı tamamen yandı.

Görgü tanığı Cihan Erden Erseçen, "Evde oturuyorduk bir anda sesler geldi. Camdan dışarı baktığımda itfaiye araçları sokaktaydı. Yan binanın çatısının yandığını fark ettik. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti, kısa sürede söndürdüler. Çok şükür herhangi bir ölü ya da yaralı yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Tuzla'da binanın ahşap çatısı alev alev yandı

Tuzla'da binanın ahşap çatısı alev alev yandı

Tuzla'da binanın ahşap çatısı alev alev yandı

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