Tuzla'da beklenen kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri teyakkuza geçti

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi ekipleri beklenen kar yağışında olumsuz bir durum oluşmaması için teyakkuza geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbullular sabah fırtınalı ve yağışlı bir güne uyandı.

Tuzla'da da etkili olan yağmur, zaman zaman kara dönüşüyor. Tuzla Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatları doğrultusunda ekipler, kar küreme araçları ile ilçenin yüksek kesimlerinde beklemeye başladı.

Ayrıca mobil araçlar, özellikle Akfırat, Orhanlı ve Tepeören bölgesinde ring atarak durum tespiti yapıyor. Olası kar yağışında ara sokakların kapanmaması için de tuzlama ekibi hazır bekletiliyor.