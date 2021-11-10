Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da baba ve oğlunun ölümüne yol açan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı otomobile çarpmıştı. Kazada Faruk Türk ve 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybetti.