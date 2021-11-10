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Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

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Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: TUZLA'da baba ve oğlunun ölümüne yol açan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da baba ve oğlunun ölümüne yol açan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı otomobile çarpmıştı. Kazada Faruk Türk ve 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı, bu sırada kendi yolunda ilerleyen Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi | Tuzla'da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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