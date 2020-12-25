Tuzla'da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik seti dağıtılıyor

Tuzla ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşlara korona virüs salgını sürecinde kullanmaları için temizlik seti dağıtımına başlandı.

Tuzla Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidilerek temizlik seti dağıtımına başlandı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda hazırlanan temizlik setleri, vatandaşların evlerine gidilerek kapıdan teslim ediliyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan teslimatlar da 65 yaş üstü vatandaşların yalnız olmadığı hissettiriliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın selamı ile iletilen temizlik paketini gören vatandaşların mutluluğu ise kameralara yansıdı.

"Evlerinden çıkamayan büyüklerimize hijyen paketi veriyoruz"

Temizlik paketini evlere dağıtan Meral Özdemir, "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu olarak bugüne kadar her ay yaşlılarımızı ziyaret ediyorduk. Korona virüs nedeniyle bu ziyaretlerimizi bu dönem gerçekleştiremedik. Düşündük ki onlar dışarıya çıkamıyorlar, marketlere alışverişe gidermiyorlar. Bizim de Korona virüs nedeniyle en ihtiyaç duyduğumuz konu şu anda hijyen, maske ve mesafedir. Bu yüzden biz de bir proje geliştirdik. Onlara hijyen paketi veriyoruz. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızı bu vesile ile ziyaret etmiş oluyoruz, hem de onlara bir hijyen paketi sunmuş oluyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'nın selamıyla ziyaretlerimiz devam ediyor" dedi.

"Kurallara uyarak dağıtım yapıyoruz"

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tediplere uyularak dağıtım yapıldığını belirten Meral Özdemir," Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşımızda önce paketler halinde hazırladık. Daha sonrasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak onlara karşıdan hem hal ve hatırlarını soruyoruz hem de hijyen paketimizi veriyoruz. Aynı zamanda da onların dışarıya neden çıkamadıklarını bildiriyoruz" dedi.

"Başkanımız bizim sevgilimiz"

Temizlik seti alan Nazime Çalışkan, "Hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Getirene de çok teşekkür ederim. Yollayana da çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Benden de Başkana çok selam söyleyin. Yine onun arkasındayız. İnşallah ayrılamayız. O bizim sevgilimiz" dedi. Kendilerini düşündükleri içi mutlu olduğunu belirten 66 yaşındaki Ramazan Doğan," Böyle bir günde bizi düşünmeleri süper hissettim. Yanımda olduğunuzu hissettim. Belediye Başkanıma da çok selamımı söyleyin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı