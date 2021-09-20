TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ - Haberler
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TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHATuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yaklaşık 5 ton ağırlığındaki cam elyafı yüklü TIR devirildi.

Haber -Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yaklaşık 5 ton ağırlığındaki cam elyafı yüklü TIR devirildi.

Kaza, Fatih Mahallesi İstanbul Park Bulvarı Yonca Sapağında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile'ye yaklaşık 5 ton yüklü cam elyafı götürmek için yola çıkan Erdal Kaymak yönetimdeki 41 D 0068 plakalı TIR sapağı dönmek istediği sırada devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından TIR olay yerine getirilen vincin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kaldırıldı.

"ALLAH'TAN KİMSE ZARAR VERMEDİM"

Kaza yapan sürücü Erdal Kaymak, 'Bu yoldan geldim. İkinci viteste döndüğüm sırada bir ses duydum. TIR durduğu yerde yan yattı. Allah'tan kimse zarar vermedim. Cam elyafı taşıyordum. Şile'ye gidecektim. Şükür olsun herhangi bir şey olmadı.'dedi

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ

TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ
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Haber: TUZLA'DA 5 TON YÜK TAŞIYAN TIR VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ - Haberler
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