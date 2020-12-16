Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi
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Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi

16.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:40

- Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi Tuzla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Pandemi sürecinde de aralıksız devam etti.

- Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Pandemi sürecinde de aralıksız devam etti. Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede yapılan asfalt çalışmaları ile toplam 25 bin 880 ton asfalt serimi yapıldı. İlçe genelinde 50 farklı noktada yapılan serim ve yama çalışmaları ilçede memnuniyetle karşıladı.

Tuzla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Pandemi sürecinde de devam etti. Havaların sıcak gitmesini fırsata çeviren Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekipler, Yayla Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yoğun bir mesai ile yaklaşık bir hafta süren çalışmalar sonucunda yenilenen yollardan mahalle sakinleri de memnun kaldı. Adnan Kuskun isimli vatandaş, "Çalışmaları gördüm çok güzel. Daha önce burası kötüydü. Araba ile geçerken. Şu an çok güzel. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da ne istersek yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Caddede esnaf olan Nihat Kapalı ise, "Çalışmalardan çok memnunuz. Şu an için çok güzel. Asfaltlar yenileniyor. Bu da halka bir hizmettir. Burada esnafız. Yeni asfalt ile birlikte bizim için de kolay olacak" dedi.

Çalışmalar sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa ise çalışmalarda görevli Tuzla Belediye çalışanı yardım etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt döküldü

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede yapılan asfalt çalışmaları ile toplam 25 bin 880 ton asfalt döküldü. 50 farklı noktada yapılan çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Dökülen asfaltlardan 22 bin 180 ton serim olurken, 3 bin 700 tonu ise yama çalışması olarak yapıldı.

Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi
Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi
Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi
Tuzla'da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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