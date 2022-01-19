Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Tuzla Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım güldürdü. Kar kürüyen bir vatandaşın videosunun yer aldığı paylaşıma "Dayı bir kürek de bize yolla. Çocuklar bizi yiyecekler" notu düşüldü. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
Türkiye genelinde dün başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Karın yoğun olarak yağdığı birçok il beyaz örtüyle kaplanırken, bazı bölgelerde ise yağış görülmedi.
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