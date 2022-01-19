Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla - Haberler
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Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Tuzla Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım güldürdü. Kar kürüyen bir vatandaşın videosunun yer aldığı paylaşıma "Dayı bir kürek de bize yolla. Çocuklar bizi yiyecekler" notu düşüldü. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Türkiye genelinde dün başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Karın yoğun olarak yağdığı birçok il beyaz örtüyle kaplanırken, bazı bölgelerde ise yağış görülmedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Güncel, Haber

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