Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Tuzla Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım güldürdü. Kar kürüyen bir vatandaşın videosunun yer aldığı paylaşıma "Dayı bir kürek de bize yolla. Çocuklar bizi yiyecekler" notu düşüldü. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.