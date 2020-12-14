Tuzla Belediyesi, Mevlana'yı andı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747. yılında, Tuzla Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen "Hz. Mevlana'yı Anma Programı", Orhan Karaağaç moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Canlı yayında şair ve yazar Serdar Tuncer, Mevlana'nın hayatını anlattı. Şiirden sohbete, ney dinletisinden Mevlana'nın insanlara vermek istediği mesaja kadar birçok konunun işlendiği programa izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

Açıklamada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Mevlana, sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmıştır. Mevlana der ki; 'Yeni şeyler söylemek lazım.' Biz de her yeni gün, bir önceki günden farklı çalışmalar yaparak yeni şeyler söylemeye devam ediyoruz. Mevlana'yı, her yıl yaptığımız farklı programlarla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz