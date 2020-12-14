Tuzla Belediyesi, Mevlana'yı andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuzla Belediyesi, Mevlana'yı andı

14.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:10
Tuzla Belediyesi, Mevlana'yı andı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747. yılında, Tuzla Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747. yılında, Tuzla Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen "Hz. Mevlana'yı Anma Programı", Orhan Karaağaç moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Canlı yayında şair ve yazar Serdar Tuncer, Mevlana'nın hayatını anlattı. Şiirden sohbete, ney dinletisinden Mevlana'nın insanlara vermek istediği mesaja kadar birçok konunun işlendiği programa izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

Açıklamada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Mevlana, sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmıştır. Mevlana der ki; 'Yeni şeyler söylemek lazım.' Biz de her yeni gün, bir önceki günden farklı çalışmalar yaparak yeni şeyler söylemeye devam ediyoruz. Mevlana'yı, her yıl yaptığımız farklı programlarla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

İlgili Haberler

Sincan Belediyesi Hz. Mevlana'yı andı
Sincan Belediyesi Hz. Mevlana'yı andı
Mevlana'yı anma törenleri 'seyircisiz' yapılacak
Mevlana'yı anma törenleri 'seyircisiz' yapılacak
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Av. Özlem Zengin oldu
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Av. Özlem Zengin oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Fatih Terim Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla Belediyesi, Mevlana'yı andı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:28:13. #1.15#
title