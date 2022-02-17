Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda - Haberler
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Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kaliforniya'da bulunan Batı Hollywood'da genç bir kadına yönelik tecavüz girişimi, saniye saniye kameralara yansıdı. Genç kızı garaja sürüklemek isteyen şahsın, aynı zamanda kızı tehdit ettiği öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki görüntüler, tüyler ürpertti. Batı Hollywood olarak adlandırılan ve lüks sitelerin olduğu bölgeye giden bir şahıs, gözüne kestirdiği genç kıza arkadan yaklaşarak tehditler savurmaya başladı.

GARAJA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTI

Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, genç kızı omzundan tutarak garaja doğru sürüklemeye çalıştı. Bu sırada yavaş adımlarla yürüyen genç kız ise bulduğu boşluk sayesinde şüphelinin elinden kurtulmayı başardı.

30'LU YAŞLARDA VE EVSİZ

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde adama ait ilk bilgiler de netleşti. Buna göre 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahsın, evsiz olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Tecavüz, Amerika, Dünya, Haberler

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