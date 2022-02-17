Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki görüntüler, tüyler ürpertti. Batı Hollywood olarak adlandırılan ve lüks sitelerin olduğu bölgeye giden bir şahıs, gözüne kestirdiği genç kıza arkadan yaklaşarak tehditler savurmaya başladı.

GARAJA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTI

Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, genç kızı omzundan tutarak garaja doğru sürüklemeye çalıştı. Bu sırada yavaş adımlarla yürüyen genç kız ise bulduğu boşluk sayesinde şüphelinin elinden kurtulmayı başardı.

30'LU YAŞLARDA VE EVSİZ

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde adama ait ilk bilgiler de netleşti. Buna göre 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahsın, evsiz olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.