Tüyler ürperten anlar! Arkadaşlarının cesedini tabuttan çıkarıp motosiklete bindirdiler

Ekvador'da önceki gün meydana gelen olay büyük yankı uyandırdı. Bir grup genç, vefat eden arkadaşlarını motosikletin arkasında gezdirdi.

YOL KESİP TABUTU ALDILAR

Portoviejo kentinde meydana gelen olayda daha önce iki kişi tarafından vurularak öldürülen 21 yaşındaki genç, 29 Kasım tarihinde toprağa verilecekti. Ancak arkadaşları aracın yolunu kesip, tabutu aşağıya indirdi.

YOLDA GEZDİRDİLER

Tabuttan arkadaşlarının cesedini çıkaran gençler uzun uğraşlar sonunda cesedi motosiklete bindirmeyi başardı ve yola çıktı. Yetkililer olayın "sapkın ve sağlıksız" olarak değerlendirdi.

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