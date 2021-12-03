Tüyler ürperten anlar! Arkadaşlarının cesedini tabuttan çıkarıp motosiklete bindirdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüyler ürperten anlar! Arkadaşlarının cesedini tabuttan çıkarıp motosiklete bindirdiler

Haberler.com - Haberler | Dünya

Ekvador'da bir grup genç, vefat eden motosiklet tutkunu arkadaşlarını son bir kez daha motosiklete bindirdi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Ekvador'da önceki gün meydana gelen olay büyük yankı uyandırdı. Bir grup genç, vefat eden arkadaşlarını motosikletin arkasında gezdirdi.

YOL KESİP TABUTU ALDILAR

Portoviejo kentinde meydana gelen olayda daha önce iki kişi tarafından vurularak öldürülen 21 yaşındaki genç, 29 Kasım tarihinde toprağa verilecekti. Ancak arkadaşları aracın yolunu kesip, tabutu aşağıya indirdi.

YOLDA GEZDİRDİLER

Tabuttan arkadaşlarının cesedini çıkaran gençler uzun uğraşlar sonunda cesedi motosiklete bindirmeyi başardı ve yola çıktı. Yetkililer olayın "sapkın ve sağlıksız" olarak değerlendirdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title