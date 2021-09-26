Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı - Haberler
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Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada antilop ile timsahların mücadelesine ilişkin video viral oldu. Videoda antilop, anne ve yavru timsahın dişleri arasından kurtulmaya çalışıyor.

Facebook'ta yayınlanan bir video, bu haftanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Söz konusu görüntülerde, bir antilop ve timsahlar yer alıyor. Bir anda kendisini timsahlar arasında bulan antilop önce ne yapacağını şaşırıyor ancak daha sonra mücadele etmeye başlıyor.

RAKİPLERİYLE DAKİKALARCA SAVAŞTI

Güçlü antilop, kuvveti sayesinde dakikalarca rakipleriyle mücadele etmeyi başardı. Antilopun bu çabası kısa süre sonra karşılık da verdi. Su aygırlarının toplu hücumu ile gerileyen timsahlar, antilopu bırakmak zorunda kaldı.

Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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