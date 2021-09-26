Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı

Facebook'ta yayınlanan bir video, bu haftanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Söz konusu görüntülerde, bir antilop ve timsahlar yer alıyor. Bir anda kendisini timsahlar arasında bulan antilop önce ne yapacağını şaşırıyor ancak daha sonra mücadele etmeye başlıyor.

RAKİPLERİYLE DAKİKALARCA SAVAŞTI

Güçlü antilop, kuvveti sayesinde dakikalarca rakipleriyle mücadele etmeyi başardı. Antilopun bu çabası kısa süre sonra karşılık da verdi. Su aygırlarının toplu hücumu ile gerileyen timsahlar, antilopu bırakmak zorunda kaldı.

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