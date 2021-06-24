Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay biyografisi!

Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay mesleği nedir? Tuvana Türkay hangi dizilerde oynadı? Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi nedir?

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay mesleği nedir? Tuvana Türkay hangi dizilerde oynadı? Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay (d. 3 Ekim 1990, Üsküdar), Türk oyuncudur.

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema;

2013 Eksik Sayfalar Ayşegül Başrol Oyuncusu

2015 En Güzeli Gizem Başrol Oyuncusu

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın Başrol Oyuncusu

2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun Başrol Oyuncusu

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye Başrol Oyuncusu

2016 Sen Sağ Ben Selamet Başrol Oyuncusu

2017 Olanlar Oldu Aslı Başrol Oyuncusu

Televizyon;

2009 Ayrılık Kevok Başrol Oyuncusu

2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan Başrol Oyuncusu

2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu Başrol Oyuncusu

2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar Başrol Oyuncusu

2016 Oyunbozan Ece Başrol Oyuncusu

2017 Deli gönül Fatmanur Başrol Oyuncusu