Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)
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Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)

TUTUKLANDILARİzmir'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan Ayşe Kükmen (19), hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:39
Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

'in ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan Ayşe Kükmen (19), hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Annesi Nebiye Kükmen de kızına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Anne ve kızı Aliağa Şakran Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),

Kaynak: DHA
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