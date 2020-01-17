Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)

17.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:39

TUTUKLANDILAR

İzmir'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan Ayşe Kükmen (19), hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Annesi Nebiye Kükmen de kızına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Anne ve kızı Aliağa Şakran Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),